Scontri in A12 fra tifosi di Lucchese e Perugia, Digos al lavoro sui video

Tra tifosi della Lucchese e del Perugia non risultano attriti precedenti, anche la partita Lucchese-Perugia del 17 febbraio, finita 2-1 per i padroni di casa, era stata disputata senza nessuna criticità fra tifoserie. La Digos cerca di risalire anche all'antefatto che può aver scatenato gli scontri di ieri. Le due tifoserie si stavano muovendo in trasferta nella stessa direzione, verso la Liguria. La Lucchese giocava a Sestri Levante (Genova), il Perugia con l'Entella, la squadra di Chiavari. Le immagini disponibili, secondo quanto appreso, riprendono i tifosi del Perugia nella stazione di servizio, dove hanno parcheggiato prima degli incidenti. La Polizia stradale ha preso le targhe nella fase successiva quando sopraggiungono le auto di tifosi della Lucchese e l'autostrada viene in parte bloccata per gli scontri fra ultras. Gli incidenti sono durati 10-15 minuti.