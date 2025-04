Scommesse, il legale di Berardi: "Posizione di Domenico già archiviata"

"Le notizie pubblicate nella giornata di ieri, sia su alcuni quotidiani sia su alcune testate on line, relative all'indagine condotta della Procura Federale, aventi ad oggetto presunte violazioni del divieto di scommesse derivanti dal procedimento penale radicato presso la Procura della Repubblica di Benevento, riportano circostanze non veritiere, distorte e altamente lesive della reputazione del di Domenico Berardi". Lo precisa Mattia Grassani, legale dell'attaccante del Sassuolo, in una lettera all'ANSA, smentendo il coinvolgimento nel caso scommesse che ha coinvolto recentemente diversi calciatori di Serie A.