Sassuolo in ritiro a Ronzone, domani Grosso svela la squadra

Sassuolo, reduce da un trionfale campionato di serie B che ha dominato dalla prima all'ultima giornata chiudendolo con un bottino di 82 punti, domani presenta la squadra nel pieno del ritiro a Ronzone, in Trentino. Il club sarà in piazza San Giovanni a Fondo con giocatori, staff e mister Fabio Grosso per incontrare i tanti tifosi che sono arrivati per assistere agli allenamenti e conquistare autografi. Gli emiliani resteranno in alta val di Non per la preparazione fino al 28 luglio.