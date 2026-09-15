Palermo, Mazzitelli sostituisce Strefezza in lista over

Cambio nella lista A del campionato di Serie B per il Palermo calcio: il club rosanero ha sostituito l'infortunato Gabriel Strefezza con l'ultimo acquisto Luca Mazzitelli. L'attaccante esterno italo brasiliano si è fermato nel corso del primo tempo di Palermo-Sampdoria, riportando una lesione alla coscia sinistra. Il codice di autoregolamentazione della Lega B prevede che un calciatore possa essere sostituito nella lista over in caso infortunio la cui prognosi certificata prevede uno stop di almeno 60 giorni.