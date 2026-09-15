Taarabt senza filtri: "Al Milan misi le mani addosso a Kakà. Ricordo le notti all'Hollywood..."

15 Set 2026 - 15:40
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Nella settimana dell'esordio europeo del Milan contro il Benfica, Adel Taarabt, vecchia conoscenza di entrambe le squadre, ha parlato del suo passato in rossonero: "Avevo grande qualità e stavo giocando meglio di tutti, ma non fui riconfermato e andai in depressione. Ero e sono buono e gentile, ma è vero che in campo ogni tanto perdevo la testa...".

L'episodio con Kakà

 "Una volta, in allenamento, non passai il pallone a Ricky e lui iniziò a urlarmi addosso per diversi minuti. Non la smetteva e alla fine persi la testa, mettendogli le mani al collo. Fu un secondo di rabbia. Poco dopo ci chiedemmo scusa a vicenda". 

La vita a Milano

 "Dopo le partite mi andavo a divertire tra ristoranti e discoteche. Spesso andavamo all'Hollywood e lì incontravamo i giocatori delle altre squadre, era divertente". 

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