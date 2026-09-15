Taarabt senza filtri: "Al Milan misi le mani addosso a Kakà. Ricordo le notti all'Hollywood..."

Nella settimana dell'esordio europeo del Milan contro il Benfica, Adel Taarabt, vecchia conoscenza di entrambe le squadre, ha parlato del suo passato in rossonero: "Avevo grande qualità e stavo giocando meglio di tutti, ma non fui riconfermato e andai in depressione. Ero e sono buono e gentile, ma è vero che in campo ogni tanto perdevo la testa...".