Sassuolo, Grosso: "Usciamo a testa alta. Arbitro? Serviva un pizzico di coraggio"

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha così commentato a DAZN la sconfitta per 2-1 subita contro l'Inter a San Siro: "Siamo stati bravi, oggi non era facile. Abbiamo fatto buone cose: siamo ripartiti in un campionato complicato con tanti ragazzi nuovi, dobbiamo crescere e continueremo a lavorare per limare le cose che non ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Un peccato non esserci riusciti, ma usciamo dal campo a testa alta. Adesso il calendario ci mette davanti avversari che come noi lotteranno per mantenere la categoria. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, cercheremo di migliorarci e di andarci a giocare l'obiettivo della salvezza". Per chiudere anche una recriminazione: "Se nel finale l'arbitro avesse avuto un pizzico di coraggio in più, avremmo potuto avere qualcosa in più in area. Ci manca un pizzico di malizia, ora testa alla Coppa Italia e poi al campionato".