Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Sassuolo, Grosso: "Usciamo a testa alta. Arbitro? Serviva un pizzico di coraggio"

21 Set 2025 - 23:14

L’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso ha così commentato a DAZN la sconfitta per 2-1 subita contro l'Inter a San Siro: "Siamo stati bravi, oggi non era facile. Abbiamo fatto buone cose: siamo ripartiti in un campionato complicato con tanti ragazzi nuovi, dobbiamo crescere e continueremo a lavorare per limare le cose che non ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Un peccato non esserci riusciti, ma usciamo dal campo a testa alta. Adesso il calendario ci mette davanti avversari che come noi lotteranno per mantenere la categoria. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, cercheremo di migliorarci e di andarci a giocare l'obiettivo della salvezza". Per chiudere anche una recriminazione: "Se nel finale l'arbitro avesse avuto un pizzico di coraggio in più, avremmo potuto avere qualcosa in più in area. Ci manca un pizzico di malizia, ora testa alla Coppa Italia e poi al campionato".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

01:33
MCH AZ FEYENOORD OK MCH

Il Feyenoord pareggia 3-3 con l'AZ Alkmaar, l'allungo in testa sfuma al 97'

01:29
MCH PSV-AJAX 2-2 MCH

Tra PSV e Ajax finisce 2-2, i lancieri salvati da Gloukh all'88'

02:17
DICH PELLEGRINI POST DERBY 21/9 DICH

Luca Pellegrini: "Abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati "

00:46
DICH CRISTANTE POST DERBY 21/9 DICH

Cristante: "Vittoria fondamentale per noi. Pellegrini se lo meritava"

02:28
DICH GILARDINO PRE NAPOLI 21/9 DICH

Gilardino: "Nel nostro vocabolario non può esserci la parola paura"

00:39
MCH ATL TUCUMAN RIVER PLATE 2-0 MCH

Atletico Tucuman-River Plate 2-0

00:53
MCH RB LIPSIA-COLONIA 3-1 MCH

Lipsia-Colonia 3-1

01:03
MCH HOFFENHEIM-BAYERN 1-4 MCH

Bayern schiacciasassi: tripletta di Kane e poker all'Hoffenheim

02:48
MCH AL ARABI-AL DUHAIL 1-8 MCH

L'Al Duhail di Verratti batte 8-1 l'Al-Arabi: gol di Piatek e doppietta di Luis Alberto

00:34
MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

01:00
MCH AVS FUTEBOL SAD-BENFICA 0-3 MOURINHO OK 20/9 MCH

Mourinho, buona la prima col Benfica: travolge l'AVS e si piazza al 2° posto

01:53
DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

01:18
DICH CONCEICAO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Conceicao: "Il gol? Sì, aiuta, dà fiducia"

00:59
DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

00:51
MCH PULLMAN BENFICA MCH

Benfica, è Mourinho mania

I più visti di Calcio

DICH TUDOR VS CALENDARIO DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor, attacco al calendario: "Noi 3 partite in 7 giorni, il Napoli..."

DICH TONI SU JUVE / DI GREGORIO / VLAHOVIC 19/09 SRV

Toni: "Nessuno come Vlahovic in area. Di Gregorio? Non tutta colpa sua"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

DICH TUDOR VS ARBITRI DA MIX VERONA-JUVE DICH

Tudor è una furia: "Un rigore così lo può dare solo chi non ha giocato al calcio"

MCH GOL IHATTAREN 21/9 MCH

Ricordate Ihattaren? L'ex Juve e Samp abbatte l'FC Utrecht

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:35
Inter, Luis Henrique: "Felice di questo gruppo, tutti mi incoraggiano"
23:14
Sassuolo, Grosso: "Usciamo a testa alta. Arbitro? Serviva un pizzico di coraggio"
23:12
Inter, Carlos Augusto: "Fatto di tutto per portarla a casa"
23:08
Inter, Dimarco: "Era importante vincere, il campionato è lungo"
21:03
Fiorentina, Pioli: "Ripetiamo stessi errori, sono triste e amareggiato"