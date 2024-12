Sassuolo, Grosso: "Ci dispiace lasciare la Coppa Italia, ma quest'esperienza ci servirà"

Fabio Grosso non è soddisfatto per com'è andata la sfida di Coppa Italia fra il Milan e il Sassuolo che ha visto i rossoneri imporsi per 6-1. L'allenatore dei neroverdi guarda però già avanti come spiegato ai microfoni di Mediaset: "È stata una partita difficile. Spiace aver abbandonato una coppa che ha migliorato il proprio format, tuttavia questa sconfitta deve farci capire quanto è difficile raccogliere delle soddisfazioni - ha sottolineato Grosso - Ho fatto questa scelta perchè questi giocatori avevano dimostrato il proprio valore nel turno precedente con il Lecce e penso che fosse giusto dare loro quest'opportunità per chi se la merità. L'esperienza serve a tutti, visto che questi ragazzi tengono sempre alto il livello dell'allenamento. Sappiamo quanto è difficile il nostro campionato, motivo per cui dobbiamo prepararci subito alle proprie sfide visto che ci aspettano partite difficili e dobbiamo prepararle al meglio, sfruttando anche questa esperienza".