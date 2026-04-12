Sassuolo, Grosso: "Alcuni dettagli ci sono costati la partita"

Sconfitta nel finale al Ferraris di Genova per un Sassuolo comunque soddisfatto dalla stagione, per Fabio Grosso la vittoria dei liguri è soprattutto una questione di dettagli. "La classifica dice che questo Sassuolo sta facendo un campionato straordinario, se si considera da dove arriva e quello che era l'obiettivo. Per quanto riguarda la partita di oggi per me è stata una buona partita e una partita molto equilibrata - commenta l'allenatore negli spogliatoi -. Tutte e due le squadre hanno provato a giocarsela, a superarsi, hanno alternato momenti in cui ci sono riusciti, a momenti in cui hanno subito le azioni degli avversari. Peccato, perché in qualche dettaglio purtroppo siamo mancati e questi dettagli poi hanno determinato il risultato finale". Grosso però trova anche lati positivi nonostante la sconfitta. "Mi tengo le tante cose positive che abbiamo fatto, perché sono state per me la partenza e i primi 15 minuti, quelli sono stati 15 minuti molto importanti, poi siamo riusciti a stare dentro una partita difficile. - continua - Ripeto: peccato per i dettagli che poi l'hanno determinata, però parliamo di una partita molto equilibrata e alla fine forse la squadra che aveva in questo momento un po' più bisogno di andarla a cercare ci ha messo quel qualcosina in più per riuscire ad ottenerla". Nella ripresa con le due formazioni in dieci uomini Grosso, dopo il pareggio, ha comunque lanciato un segnale importante inserendo giocatori offensivi per provare a vincere.