Cuesta: "Manca un rigore? Ci hanno detto di no. Elphege era stanco"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma ha parlato dopo il pari della sua squadra contro il Napoli: "Manca un rigore per noi? Non ho visto le immagini, ci hanno detto che non era rigore. Ci dispiace che tutto quello che ci ha dato lo stadio e che hanno lasciato i ragazzi in campo non sia stato trasformato in una vittoria. Io posso solo ringraziare i ragazzi, che ci tengono tantissimo e lo dimostrano. Ma anche grazie ai tifosi per il loro sostegno, ci hanno fare un metro in più e quel sostegno ci ha dato tanto. Elphege? Era molto stanco, ha chiesto il cambio e in quel momento sentivamo che con un po' più di aiuto a sinistra con Sorensen potevamo aggiungere un giocatore che attaccasse più la profondità. Il sacrificio e la concentrazione è stata incredibile in tutti i ragazzi. È mancato qualcosa nell'organizzazione, altrimenti non avremmo preso quel gol. Sappiamo che l'altezza del nostro blocco difensivo non aiuta ad avere un riferimento davanti. Noi proviamo a sfruttare quei momenti di blocco basso per connetterci e giocare più manovrato, per attaccare in blocco più organizzato. Ma possiamo fare qualcosa in più per ripartire meglio".