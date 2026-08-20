Sassuolo, difficile il recupero di Berardi contro l'Atalanta

20 Ago 2026 - 15:56
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Alberto Aquilani è pronto al suo esordio su una panchina di serie A ma dovrà rinunciare ad alcuni giocatori importanti della rosa del Sassuolo in vista della partita con l'Atalanta. Molto probabile il forfait di Berardi il quale sta recuperando dal problema alla caviglia che gli ha impedito di giocare in Coppa Italia. In difesa possibile la presenza di Idzes: 4-3-3 il probabile modulo con i dubbi legati a Pinamonti e Thorsvedt che hanno chiesto espressamente di essere ceduti e che di conseguenza non dovrebbero essere convocati. Nel tridente d'attacco conferme per Bowie al centro con Volpato e Laurientè esterni. In difesa se recupera Idzes farà coppia con Odenthal. Come esterni, mancando ancora Walukiewicz, pronti Cinquegrano e Doig. Infine a centrocampo, con Matic in cabina di regia, il tecnico dovrebbe puntare ancora su Bakola e Adzic.

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