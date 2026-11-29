"I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato da squadra. Queste sono le partite che possono indirizzare il campionato. Sono soddisfatto, i ragazzi vanno elogiati per la prestazione, potevamo anche vincerla ma gli aspetti positivi sono tanti". Così Roberto D'Aversa, a Dazn, dopo il pareggio 0-0 con il Napoli. "La decisione sul rigore? Non mettiamo dubbi sulla circostanza, la palla tocca prima il petto e poi braccio, Guida è stato bravissimo, soprattutto perché chi era al Var lo ha richiamato cercando di influenzare una sua scelta di campo che era giusta", ha aggiunto.
Dopo che per due anni l'arbitro Guida non ha arbitrato per sua volontà proprio per situazioni extra-campo, qui si è data la possibilità di farlo e anche la società Sassuolo lo ha permesso ma su questo episodio non ci sono dubbi che il pallone ha toccato prima il petto e poi il braccio, non creiamo polemiche assurde. L'errore grave è stato richiamarlo al Var", ha concluso.