"I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato da squadra. Queste sono le partite che possono indirizzare il campionato. Sono soddisfatto, i ragazzi vanno elogiati per la prestazione, potevamo anche vincerla ma gli aspetti positivi sono tanti". Così Roberto D'Aversa, a Dazn, dopo il pareggio 0-0 con il Napoli. "La decisione sul rigore? Non mettiamo dubbi sulla circostanza, la palla tocca prima il petto e poi braccio, Guida è stato bravissimo, soprattutto perché chi era al Var lo ha richiamato cercando di influenzare una sua scelta di campo che era giusta", ha aggiunto.