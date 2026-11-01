Sassuolo, Aquilani: "Momento difficile, dobbiamo tener duro"

01 Nov 2026 - 18:44
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"Stiamo vivendo un momento particolare, delicato, veniamo da una partita non bella, un risultato pesante che si lega agli ultimi risultati. Questo ci deve far crescere, ci deve far capire il momento che viviamo". Così l'allenatore del Sassuolo Alberto Aquilani intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in campionato. "Il vento prima ci soffiava da dietro, ora ci soffia da davanti. Quando il vento ti soffia così forte da davanti devi accelerare, altrimenti ti spinge indietro. Bisogna rimanere compatti, analizzando cosa non va, c'è lavoro mentale per stimolare i ragazzi dal punto di vista tecnico, tattico e anche mentale", ha aggiunto. "All'inizio eravamo più uniti nel difenderci con distanze più corte, mi aspetto di vedere questo domani. Individualmente mi aspetto qualche errore in meno perché sono giocatori forti, ma l'entusiasmo lo dobbiamo sempre avere. Bisogna tener duro".

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