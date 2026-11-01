Como-Venezia, insulti sessisti all'arbitro Ferrieri Caputi

Grandi polemiche arbitrali in Como-Venezia per il rigore fischiato agli ospiti, e poi revocato dopo essere andata al monitor, dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi.
Una decisione che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe irretito anche il designatore Orsato, non convinto sia dalla retromarcia arbitrale sia della coppia Cossa-Giua in Sala VAR che aveva richiamato all'on field review il fischietto 35enne.
In tutto questo c'è da stigmatizzare anche alcuni commenti sessisti rivolti a Ferrieri Caputi da parte di alcune persone allo stadio, come si è sentito attraverso i microfoni di Dazn nel sottofondo della telecronaca: "Vai a fare la pasta al sugo o a passare l’aspirapolvere".