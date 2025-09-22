Santanchè: "Marotta? Per molti demolire San Siro non è utile"

"Nessuno è contro il nuovo stadio, ma molti, e anche noi, riteniamo che demolire lo stadio di San Siro non sia utile, né in termini di costo né in termini di quella che è un'icona di Milano perché lo stadio per intere generazioni è un elemento importante e iconico". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine degli stati generali degli affitti brevi a Milano, replicando al presidente dell'Inter Giuseppe Marotta in vista della votazione a Palazzo Marino sulla vendita dello stadio a Milan e Inter. Marotta, nello specifico, ha sottolineato il rischio che le squadre lascino Milano nel caso la delibera non passasse in Consiglio comunale. "Io non credo che questo capiterà. Bisogna fare le cose con buon senso", ha aggiunto Santanchè.