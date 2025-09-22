Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Como, Fabregas e le esondazioni del lago: "Doneremo l'incasso col Sassuolo"

22 Set 2025 - 19:37
Situazione molto difficile a Como e in tutta la Lombardia. Il maltempo ha portato esondazioni, frane e allagamenti tra Lombardia, Piemonte e Liguria. Tra le città più colpite, proprio quella del lago, a ridosso della soglia critica. Ai cittadini lariani va il messaggio su Instagram di Cesc Fabregas: “Oggi il mio pensiero va a tutte le persone di Como. Vedere il nostro bellissimo lago esondare e i danni che ha portato fa davvero male al cuore. Como per me non è solo una città, è casa, è famiglia, è comunità. A tutte le persone, famiglie e attività colpite voglio dire che non siete soli. Siamo con voi, e credo nella forza e nell’unione di questa città. Insieme supereremo anche questo momento e torneremo a vedere Como splendere. Il club donerà l’intero incasso della partita di Coppa Italia contro il Sassuolo, in programma mercoledì 24 settembre, per sostenere la comunità locale in questo momento difficile”

È la serata del Pallone d'Oro: Donnarumma, sfida impossibile a Dembélé e Yamal

