Calcio

Palermo, Inzaghi: "Contro l'Udinese servirà la perfezione"

22 Set 2025 - 20:42
© Getty Images

© Getty Images

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Udinese valido per i sedicesimi di finale, Filippo Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le parole del tecnico rosanero: "Credo sia bellissimo poter giocare in uno stadio di Serie A. Sarà dura, ma siamo pronti. Quando giochi contro una squadra così forte devi fare la classica partita perfetta. Dobbiamo giocarci questo jolly: passare e sfidare la Juventus sarebbe un sogno. Cambierò sei o sette elementi, ma reputo la nostra rosa forte in ogni singolo. Bereszynski? Sono molto contento. È un giocatore che non scopro io: può fare sia il braccetto che il quinto. Lui sa come si vince e abbiamo bisogno di questa gente".

21:04
Gravina: "Milano senza stadio sarebbe una sconfitta per tutti"
20:42
Palermo, Inzaghi: "Contro l'Udinese servirà la perfezione"
20:09
Il Cagliari domani in Coppa col Frosinone per sfidare il Napoli
19:37
Como, Fabregas e le esondazioni del lago: "Doneremo l'incasso col Sassuolo"
19:32
"LegaZy": Ibrahimovic mostra la sua ricca sala trofei sui social