Palermo, Inzaghi: "Contro l'Udinese servirà la perfezione"

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Udinese valido per i sedicesimi di finale, Filippo Inzaghi ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida. Queste le parole del tecnico rosanero: "Credo sia bellissimo poter giocare in uno stadio di Serie A. Sarà dura, ma siamo pronti. Quando giochi contro una squadra così forte devi fare la classica partita perfetta. Dobbiamo giocarci questo jolly: passare e sfidare la Juventus sarebbe un sogno. Cambierò sei o sette elementi, ma reputo la nostra rosa forte in ogni singolo. Bereszynski? Sono molto contento. È un giocatore che non scopro io: può fare sia il braccetto che il quinto. Lui sa come si vince e abbiamo bisogno di questa gente".