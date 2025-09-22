Gravina: "Milano senza stadio sarebbe una sconfitta per tutti"

"Noi stiamo cercando di portare avanti un futuro di supporto a tutte le amministrazioni perché il livello delle nostre infrastrutture è assolutamente inaccettabile. Impegnarci per supportare il percorso di una nuova progettualità per noi è fondamentale: pensare di non dover includere Milano, città votata ormai verso l'Europa, sembrerebbe davvero una sconfitta per tutto il nostro Paese e per la città di Milano. Sono convinto che il senso di responsabilità della parte politica d'accordo con le due società, porterà alla migliore soluzione". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del premio Prisco a Chieti.