Sanificazione dei palloni in Serie A: il Verona ha sperimentato "Playsafe"

Il covid-19 ha cambiato il mondo del calcio e allo stesso tempo ha dato spazio a nuove idee per combattere il coronavirus. Tra queste c'è un modo per sanificare i palloni che l'Hellas Verona ha già avuto modo di sperimentare nella partita di campionato contro la Spal. La macchina è il Playsafe della ditta italiana Idrobase: attraverso un innovativo sistema misto di acqua ed aria produce una nebulizzazione sottilissima che sanifica il pallone prima dell'uscita dal macchinario.

E’ l’Hellas Verona, la prima società di calcio ad utilizzare Playsafe, prototipo per la sanificazione dei palloni, sperimentato con successo allo stadio Bentegodi in occasione della partita casalinga contro la Spal, nel rispetto del protocollo federale.

Playsafe è un dispositivo realizzato dall’azienda padovana, Idrobase Group in partnership con Smartkiosk, per gestire il processo di sanificazione dei palloni da calcio e di qualsiasi altro sport.

All’interno di uno chassis, costruito interamente in alluminio e idoneo agli ambienti esterni, è stato realizzato un percorso meccanico, che accompagna il pallone, in continuo movimento, dal suo ingresso fino ad un apposito scomparto posteriore, accessibile dall’esterno per essere rimesso in gioco. Durante questo percorso, un innovativo sistema misto di acqua ed aria produce una nebulizzazione sottilissima, che satura velocemente l’ambiente interno ed investe il pallone con una soluzione antivirale ed antibatterica, che sanifica il pallone prima della sua fuoriuscita. Il percorso consente di sanificare il pallone in circa otto secondi e di ripetere il trattamento su più palloni in rapida successione.ie, garantendo anche la presenza del pubblico in sicurezza.”