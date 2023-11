San Siro, sindaco Sala: "Ospiterà la finale di Champions e resterà attivo"

© Getty Images

L'inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2026 "sarà senz'altro a San Siro. Ma San Siro ospiterà anche la finale di Champions, è chiaro che rimarrà attivo". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della posa della prima pietra dell'arena Santa Giulia. Tra il 2026 e il 2027 "io preferirei il 2026 - ha aggiunto -, però bisogna anche capire nei calendari delle squadre, già ci sarà un blocco per le Olimpiadi, un secondo blocco è chiaro che diventa difficile da gestire, non voglio fare una battaglia di principio, se le squadre ci convincono che non riescono a gestire un calendario così complesso sarà nel 2027".