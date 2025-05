San Siro si svuota, delusione tra tifosi Inter

C'è tristezza, delusione e amarezza sui volti dei tifosi dell'Inter che sconfortati lasciano San Siro dopo aver visto dal maxischermo la finale di Champions League contro il Psg. Il 5-0 è un risultato che fa male. E per quanto il percorso che ha portato in nerazzurri in finale sia stato esaltante, la prestazione e il risultato della finale sono un boccone amaro da mandare giù. Poteva essere una festa, speravano fosse un trionfo, invece la partita dell'Inter non ha soddisfatto le aspettative. E così si torna a casa, con gli sguardi un po' bassi e gli sfottò, sui social e per le strade, degli altri tifosi italiani che, in fondo, sorridono per l'incubo dei nerazzurri.