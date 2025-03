San Siro, ai varchi in sperimentazione l'occhio elettronico

Una nuova tecnologia per riconoscere e isolare i violenti da stadio. Da due settimane è in sperimentazione ai varchi di San Siro, per ora solo in quelli riservati alle curve e al settore ospiti, un impianto con telecamere intelligenti dotate di rilevatori biometrici, in grado di identificare tramite abbinamenti automatici coloro che commettono reati all'interno della struttura.