Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sarà lunedì in Consiglio comunale per riferire degli sviluppi relativi al nuovo stadio, dopo che Inter e Milan hanno presentato una manifestazione di interesse. Durante la riunione dei capigruppo, la presidente dell'aula Elena Buscemi ha comunicato ai consiglieri di maggioranza e opposizione che il sindaco interverrà proprio lunedi, dopo che ieri in molti hanno protestato per l'assenza del primo cittadino in aula.