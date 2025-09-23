San Siro, dentro o fuori: lunedì si decide, intanto parte la conta dei voti

Se da una parte la maggioranza di Palazzo Marino sembra spaccata, dall'altra Inter e Milan sono più che mai unite per la costruzione del nuovo impianto. Alla Gazzetta dello Sport, il presidente rossonero Scaroni aveva commentato così la situazione: "Non capisco chi si possa opporre a un progetto che rilancerebbe il futuro del calcio a Milano. Non è questione di politica, in questa storia perdiamo tutti". Anche Beppe Marotta, numero 1 nerazzurro, in questi giorni ha lanciato l'allarme e qualche polemica: "Non abbiamo i criteri per organizzare la finale di Champions e San Siro non è tra gli stadi di Euro 2032. Questo perché è nato un dibattito dove sono intervenuti anche politici di 30 anni fa, molto conservativi e poco innovativi, che non capiscono che Milano è una delle città più belle al mondo dal punto di vista socio-economico-culturale".