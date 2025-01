Ovazione di San Siro per Jannik Sinner. All'inizio del secondo tempo della sfida tra Milan e Parma, lo speaker dello stadio in cui i rossoneri stanno affrontando il Parma ha celebrato il campione di tennis italiano per la vittoria degli Australian Open per la seconda volta consecutiva. Il viso di Sinner con la coppa è stato proiettato sul maxi schermo e i tifosi allo stadio lo hanno acclamato come di solito accade dopo il gol di un giocatore rossonero.