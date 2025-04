Sampdoria: tifosi salutano Mancini, Evani e Lombardo

"Bentornati ragazzi. Insegnategli ad onorare la nostra maglia". Così la gradinata Sud cuore del tifo doriano ha esposto un maxi striscione prima dell'ingresso di Samp-Cittadella in programma alle 17.15 al Ferraris. Un messaggio per Roberto Mancini che in settimana è andato a Bogliasco per seguire alcuni allenamenti e cercare di dare una mano semplicemente da tifoso blucerchiato senza aver alcun incarico in società. Ed è stato lui a suggerire dopo la richiesta di aiuto del presidente Matteo Manfredi a prendere come allenatore Chicco Evani e Attilio Lombardo come suo vice. Anche nei distinti un grande striscione con la scritta: "La Sampdoria ai sampdoriani: bentornati". Record di presenze stagionali al Ferraris con 27mila presenze.