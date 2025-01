Sampdoria, Manfredi: "Il progetto non cambia di un millimetro"

Matteo Manfredi non lascia ma raddoppia. Il progetto Sampdoria "non cambia di un millimetro" ha spiegato il presidente blucerchiato stamani a Bogliasco. E' l'occasione per tracciare una linea e ripartire dopo una partenza di campionato al di sotto delle aspettative dopo una campagna acquisti di primissimo livello: "Non basta il budget: abbiamo investito cifre importanti ma con risultati negativi sul campo come tanti altri club prima di noi. Penso che il contesto e la serenità siano gli ingredienti fondamentali sui quali innestare risorse tecniche e di valore: su questo stiamo lavorando con la consapevolezza che dobbiamo rinforzarci perché ci sono lacune tecniche", continua Manfredi che conferma la fiducia al ds Pietro Accardi ("Il suo lavoro finora non ci ha portato le soddisfazioni che volevamo, ma lavoreremo insieme per ribaltare la situazione: siamo tutti arrabbiati ma pronti per cambiare rotta"), respinge al mittente le voci di possibili ingressi nell'organigramma ("Non cambia assolutamente") e chiarisce che il progetto continuerà anche in caso di permanenza in serie B. "E' un percorso lungo che non avevamo assolutamente calibrato sui due anni, abbiamo fissato un orizzonte temporale molto più ampio ha aggiunto Manfredi -. Se il prossimo anno dovessimo giocare ancora in serie B non cambierebbe nulla", Il presidente infine ha fatto chiarezza anche su possibili nuovi investitori: "Non ci sono state offerte per il club. Il proprietario della Samp è Gestio capital, rappresentata da me. Di lavoro, Gestio coinvolge altri investitori. Deve essere chiara una cosa: sono io il responsabile del fallimento sportivo, come sono orgoglioso nello stesso tempo del successo ottenuto dal punto di vista aziendale, finanziario e strutturale".