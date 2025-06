Sampdoria, Evani: "Possiamo riscrivere la storia"

"Siamo passati da una delusione alla possibilità di riscrivere la storia. Come ho detto, la vita a volte ti restituisce qualcosa e a noi ha restituito questa occasione. La prima l'abbiamo sfruttata bene, ora dobbiamo dare tutto, dare il massimo". Così il tecnico della Sampdoria Alberico Evani verso la gara di domani all'Arechi con la Salernitana, nel match di ritorno dei play out di seri B. "La squadra sta bene, ha recuperato abbastanza energie - ha detto Evani che annuncia di aver recuperato Ioannou -. Sappiamo che incontreremo un ambiente difficile e un avversario complicato da affrontare. Ora cerchiamo di fare l'ultimo sforzo", aggiunge il mister che ha recuperato Ioannou. "Sarà importantissimo gestire pressione, energie e rimanere concentrati quando abbiamo palla noi e quando non la abbiamo. Isolarsi sarà difficile, ma ci proveremo", prosegue ancora il mister blucerchiato. Che punta molto su Ghidotti, toccherà a lui prendere il posto tra i pali dopo l'infortunato nel match di andata del titolare Cragno: "E' sempre stato un portiere molto valido, ha personalità e struttura, lo vedo tranquillo e sereno, sicuramente ci darà una grossa mano anche lui. Mi dispiace per Cragno, l'ho sentito dopo che si è operato ieri e sta bene e ci sta vicino. Ci aiuterà anche da casa".