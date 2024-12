Sampdoria: contestazione dei tifosi dopo pari con il Catanzaro

Alcune centinaia di tifosi sono scesi in strada, fuori dallo stadio di Genova, per contestare la Sampdoria dopo il pareggio casalingo col Catanzaro. Il pullman della squadra ha potuto lasciare il Ferraris soltanto due ore dopo la fine del match. Per il momento l'allenatore Andrea Sottil resta sulla panchina della Sampdoria ma domenica l'area tecnica farà nuove valutazioni per capire quale strada prendere dopo l'ultima prestazione che ha lasciato l'amaro in bocca.