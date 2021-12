Samp-Toro, una Coppa Italia per lasciare un segno e sfidare la Juve

Storie diverse, ma stessa situazione per Sampdoria e Torino. In campionato entrambe le squadre navigano in acque tranquille, con la zona retrocessione a distanza di sicurezza. Motivo in più per concentrarsi sull'imminente sfida di coppa Italia, in programma domani alle 21:00, allo stadio Luigi Ferraris (e in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it). La posta in palio è un posto agli ottavi di finale, dove il vincitore affronterà la Juventus di Allegri.