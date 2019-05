SAMP, FUMATA GRIGIA SU VENDITA CLUB

21/05/2019

Fumata grigia da New York dove c'e' stato un vertice tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e Jamie Dinan, magnate che vorrebbe acquistare il club blucerchiato. Infatti di fronte ad un'offerta di 45 milioni piu' altri trenta per i debiti ci sarebbe stata la risposta negativa da parte del presidente e dunque trattativa che si complica anche se ogni scenario resta aperto. Resta in attesa Gianluca Vialli che sarebbe il nuovo presidente della Sampdoria nel caso in cui il club fosse acquistato da Dinan insieme all'altro big della finanza mondiale Alex Knaster