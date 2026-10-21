Bournemouth, Rose: "Rispettiamo la storia del Milan ma vogliamo vincere"

Le due vittorie nelle prima due confermano che in Europa le squadre inglesi volano: "La Premier è speciale, è la migliore al mondo. C’è una qualità immensa, deve combattere in ogni match anche solo per un punto. I club più piccoli come il Bournemouth sono messi davvero a dura prova. Ma siamo fiduciosi: abbiamo due vittorie finora in Europa e stiamo migliorando in campionato: vogliamo vincere anche domani sera”.