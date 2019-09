Massimo Ferrero 'frena' sulla cessione della Sampdoria. "L'ho chiamata la tarantella, all'alba dei miei 150 anni che ho comprato e venduto cose, se uno vuole una squadra, fa un prezzo, la compra, come ha fatto Commisso. Io non ho chiesto, chi se ne intende dà un valore alla Sampdoria. Quando sono arrivata aveva la primavera che giocava a 80 km, non aveva una casa, non aveva uno stadio, ho inventato la Sampdoria Next Generations, è una scuola calcio dove i ragazzini approderanno nella Samp", tuona il numero uno dei blucerchiati in un'intervista a La Domenica Ventura. Ferrero non risparmia una frecciata a Vialli, interessato all'acquisto del club: "Non ho sentito nessuno. Non c'è una trattativa. Se Vialli vuole la Sampdoria, venga qui, dovete finirla di attaccarmi. Se mi danno i soldi del valore della Sampdoria, vado via. Non ho paura di nulla, la Sampdoria è nel mio cuore".