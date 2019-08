"I tifosi possono anche insultarmi ma io sono rammaricato se Vialli non dovesse venire". Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky a poche ore dall'inizio del campionato. Sempre a proposito della cessione della società, il patron blucerchiato ha ribadito: "Spero che questa telenovela finisca, perchè se non ci metteremo d'accordo con Vialli vuol dire che i suoi investitori non vogliono bene alla Sampdoria".