Sambenedettese, la lezione di Montero: "Errori arbitrali? Non cerco alibi"

A causa di un clamoroso errore arbitrale, la sua Sambenedettese ha incassato la quarta sconfitta di fila, ma Paolo Montero non cerca scuse e in conferenza stampa impartisce un'autentica lezione di vita. "Cosa vuoi che ti dica, non la penso come te. E sai perché? Perché non cerco alibi. E non si tratta – ha risposto l’ex difensore della Juve a un giornalista che gli aveva fatto notare l'errore del direttore di gara – della visuale dell’allenatore, ma della visuale che si ha della vita. Perché questo va oltre il calcio. Io sono così nella vita, non solo nel calcio: non bisogna cercare alibi. Se questo mi fa onore? Io sono fatto così, non è questione di onore".