Clamoroso a Salerno: Retegui-gol e dagli spalti piove di tutto, anche una pietra

SALERNITANA-GENOA

Anche un pezzo di calcinaccio lanciato dai tifosi della Salernitana contro l'attaccante del Genoa

© dazn Dopo i cori razzisti contro Maignan durante Udinese-Milan, un altro episodio inqualificabile è avvenuto quest'oggi nel corso di Salernitana-Genoa: Mateo Retegui è stato vittima di un fitto lancio di oggetti (tra questi anche un pezzo di calcinaccio grande come un pugno) scagliati dalla Curva occupata dai tifosi campani subito dopo il gol dell'1-1 messo a segno dall'attaccante del Genoa al 13esimo minuto del primo tempo. L'italo-argentino, fortunatamente, è stato colpito in maniera lieve, rialzandosi prontamente e continuando così a giocare. Le immagini del direttore di gara Daniele Orsato che consegna al quarto uomo una pietra grande quando un pugno rendono però in pieno la gravità dell'accaduto e spiegano quanto folle e pericoloso sia stato il gesto compiuto e quanto abbia rischiato Retegui.

Anche prima del fischio d'inizio del match ci sono stati momenti di tensione allo stadio Arechi. All'arrivo dei sostenitori liguri, le due tifoserie hanno infatti rischiato il contatto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, un gruppo di tifosi campani ha cercato d'introdursi nel varco occupato dai sostenitori del Genoa. Le forze dell'ordine, schierate in assetto antisommossa, sono riuscite a opporsi. Ne è scaturito un lancio di fumogeni e bombe carta, uno dei quali ha colpito un'auto della Polizia di Stato che è stata interessata da un principio d'incendio. Qualche problema si è verificato anche all'arrivo dei tifosi liguri alla stazione e durante il tragitto fatto in bus per arrivare allo stadio.