Galeone: "Allegri darà continuità al Milan. Su Chivu..."

Intervenuto sulle colonne de Il Centro, Giovanni Galeone si è soffermato sul passaggio di Massimiliano Allegri al Milan e non solo: "Non lo considero una minestra riscaldata, ai rossoneri serviva o lui Sarri. Lo dissi mesi fa - le sue parole -. La squadra c’è, tecnicamente sarebbe stata ideale per Sarri. La sostanza c’è. Max gli darà continuità di rendimento. Sono fiducioso, farà bene. Se sarà lotta Conte-Allegri? Bisogna vedere che cosa fa l’Inter. Chivu ha dimostrato di essere bravo nel Parma, bisogna vedere il salto di qualità, come reagirà. Conte e Allegri hanno fatto bene la gavetta e poi quando sono stati chiamati dalle big hanno dimostrato doti e personalità Vediamo Chivu".