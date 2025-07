Francesco Camarda is on fire. Dopo la tripletta nella prima amichevole con la maglia del Lecce, l'attaccante di proprietà del Milan si è ripetuto oggi segnando la rete decisiva nell'amichevole vinta dai giallorossi per 2-1 contro lo Spezia (Krstovic 7′, Vlahovic 25′, Camarda 75′).