Sacchi: "Inzaghi era un fenomeno, ora è un asino? Ormai vale tutto..."

Arrigo Sacchi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, difende Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter in Coppa Italia: "Come si può discuterlo dopo ciò che si è visto nelle ultime stagioni. Ormai vale tutto, a Madrid criticano anche Ancelotti... il calcio a volte è incomprensibile. Inzaghi dopo la vittoria contro il Bayern era un fenomeno e 15 giorni dopo è diventato un asino? Mettere sul banco degli imputati un allenatore perché ha perso un paio di partite non rientra nel mio modo di pensare, a tutti capita di sbagliare. Turnover esagerato? Ne aveva bisogno, non conosco allenatori che si danno la zappa sui piedi. Poi ovvio che le riserve non sono al livello dei titolari, accade anche al Real".