Runjaic: "Udinese poco aggressiva, serve più concentrazione"

"Ci è mancata aggressività ed energia dopo il gol che abbiamo segnato, poi abbiamo concesso due rigori e abbiamo perso. Il calcio si decide anche per gli errori e noi ne abbiamo fatti troppi". Così l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic commenta a Dazn la sconfitta interna contro la Roma in campionato. "Dobbiamo restare calmi, la situazione in classifica in Serie A può cambiare molto velocemente. Abbiamo perso oggi contro un'ottima squadra, ma ora abbiamo una seconda gara in casa contro il Venezia e dobbiamo restare uniti e concentrati per questa gara", ha aggiunto il tecnico bianconero. "Solo il duro lavoro ci aiuterà a cambiare le cose, dobbiamo migliorare soprattutto nella fase difensiva", ha concluso.