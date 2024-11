ROSE: "IL LIPSIA HA COMMESSO TROPPI ERRORI SEMPLICI"

"Abbiamo visto un primo tempo in cui abbiamo cercato di giocare fiducia, ma abbiamo commesso uno o due errori semplici di troppo. Poi è arrivato anche un autogol. Nel secondo tempo è andata meglio, ci siamo difesi, anche se ci è mancata la forza per cercare il pareggio. Siamo stati più aggressivi, eppure non è bastato per portare a casa qualcosa. Rimarremo uniti e supereremo questa fase, ne sono molto sicuro". Così il tecnico del Lipsia Marco Rose ha commentato la sconfitta contro l'Inter in Champions League, come riportato dal club tedesco sul proprio sito ufficiale. "È stata una partita difficile - ha aggiunto il difensore del Lipsia Willi Orban -. Siamo rimasti in partita fino alla fine ma quando sei sotto 0-1 contro una squadra italiana diventa difficile. Al momento abbiamo problemi a creare grandi occasioni, ma penso che si siano viste delle migliorie. È stato un piccolo passo nella direzione giusta, anche se il risultato non è quello desiderato".