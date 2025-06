Ronaldo-Messi, torna la sfida? CR7 rinnova con l’Al Nassr, Leo tentato dall’Al Hilal

Lo scontro generazionale tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, dopo aver acceso il calcio europeo per oltre un decennio. CR7 ha annunciato pochi minuti fa il rinnovo di contratto con l’Al Nassr fino al 30 giugno 2027, decidendo così di proseguire la sua carriera almeno fino ai 42 anni. Lionel Messi invece è il grande sogni di mercato dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, con il padre del fenomeno argentino che nei prossimi giorni avrà un incontro con i dirigenti sauditi. "Abbiamo contattato Messi alla scadenza del suo contratto con il Psg. Gli abbiamo fatto pervenire un'offerta di 1,4 miliardi di euro. Ma lui l'ha rifiutata perché la sua famiglia voleva andare in America”. Così parlava un anno fa il presidente dell’Al Hilal, Fahd bin Namel, attualmente negli Stati Uniti per seguire il Mondiale per Club. Proprio in America nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza del club saudita e Jorge Messi per capire se la famiglia dell’argentino è pronta ad aprire a un trasferimento in Arabia Saudita. In caso di apertura ritornerebbe la sfida con CR7 che ha monopolizzato il calcio europeo dal 2008 al 2020. I due si sono affrontati 36 volte, la prima è datata 23 aprile 2008 nell’andata della semifinale di Champions League finita 0-0 al Camp Nou. Sei giorni dopo lo United di CR7 conquistò il pass per la finale di Champions vincendo 1-0 a Old Trafford grazie alla rete di Paul Scholes. Il bilancio complessivo sorride a Messi, che ha ottenuto 16 vittorie rispetto alle undici di Cristiano Ronaldo, mentre sono stati solo sette i pareggi. Anche a livello realizzato l’argentino comanda con 22 reti contro le 21 del portoghese. Un bilancio che potrebbe essere ritoccato la prossima stagione nella Saudi Pro League. Tutto dipende da Leo Messi.