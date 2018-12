Ronaldo e il caso Mayorga: nuove accuse da 'Der Spiegel'

01/12/2018

Il 'Der Spiegel' cita un documento di 41 pagine dal titolo "domande per il cliente" inviato dallo studio legale Lavely & Singer all'avvocato portoghese di Cristiano Ronaldo: Carlos Osorio de Castro. Nel giro di quattro mesi le risposte ad alcune domande sarebbero diverse: il che testimonierebbe il lavoro degli avvocati per mettere a tacere le accuse della Mayorga. Alla domanda "La signora C ha alzato la voce o ha urlato?", CR7 avrebbe risposto ad agosto: "Ha detto no e si è fermata diverse volte", mentre a dicembre la risposta sarebbe stata un secco "No". Ancora: "La signora C ha detto qualcosa dopo aver avuto rapporti sessuali?". Prima versione: "Dopo, lei disse: 'Stronzo, mi hai costretto, idiota, non sono come gli altri'. Ho detto, 'Mi dispiace'. Versione di dicembre: "No".