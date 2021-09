Ronaldo appoggia la Super League: "È una buona idea"

CONTROCORRENTE

L'ex Fenomeno brasiliano: "I tifosi vogliono vedere partite tra le migliori squadre"

L'idea della Super League è stata bocciata dalla stragrande maggioranza, ma a sostegno degi irriducibili fondatori Real Madrid, Juventus e Barcellona è arrivato il sostegno di Ronaldo il Fenomeno: "Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere i match più importanti. Gli amanti del calcio vogliono vedere il Real giocare contro Milan, Inter, City e PSG. Vogliamo vedere queste gare senza dover aspettare un quarto o una semifinale di Champions". Getty Images

Per l'ex Fenomeno, tra le altre, di Inter e Milan c'è stato un problema di comunicazione alla base della rivolta del mondo del calcio, dagli addetti ai lavori ai tifosi. "Abbiamo assistito a proteste in Inghilterra, forse perché l'idea non è stata spiegata bene o è stata concepita in modo sbagliato - ha spiegato il presidente del Valladolid a The Athletic -. Penso che ci sia il progetto abbia del potenziale e che nel prossimo futuro ci saranno novità per club e tifosi. Bisogna migliorare il nostro prodotto".