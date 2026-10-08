Ronaldinho di nuovo in campo: c'è la data del possibile esordio col Ravenna

È partito il conto alla rovescia in casa per Ravenna per l'esordio di Ronaldinho. Il club allenato da Andrea Mandorlini, che ha come obiettivo quello di conquistare la promozione in Serie B (è attualmente secondo a -5 dallo Spezia in vetta nel girone B di Serie C), potrebbe contare sul brasiliano in occasione del derby col Forlì in programma il prossimo 15 novembre alle ore 17,30 come scrive Il Resto del Carlino. In questa attesissima sfida quindi il 46enne potrebbe vedersi per la prima volta in campo per la gioia dei tifosi del Ravenna.