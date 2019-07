Grande spavento in Romania durante il match di campionato tra la Dinamo Bucarest e l'Universitatea Craiova quando al 25esimo del primo tempo l'allenatore della Dinamo, Eugen Neagoe, è stato colpito da un attacco di cuore crollando a terra nei pressi della sua panchina. Neagoe, subito soccorso, è poi stato trasportato in ambulanza in ospedale. Dopo oltre un quarto d'ora di sospensione per permettere i soccorsi, le due squadre hanno ripreso a giocare. Neagoe poi si è ripreso durante il trasporto in ospedale. Resta ovviamente sotto osservazione.