Roma, si allungano i tempi per Spinazzola: "In campo solo ad agosto"

Il medico della Nazionale Ferretti fa il punto della situazione sull'infortunio dell'esterno

Si allungano i tempi per il rientro in campo di Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riferito durante lo stage dell'Italia da Andrea Ferretti, medico della Nazionale, il recupero dell'esterno giallorosso dalla rottura del tendine d'Achille starebbe procedendo in maniera più lenta del previsto tanto da rimandare tutto alla prossima stagione. "L'obiettivo ragionevole di Spinazzola è tornare in campo ad agosto", ha spiegato Ferretti un po' a sorpresa. Getty Images

"Si tratta di un incidente molto serio per un calciatore - ha precisato Ferretti ai microfoni de Il Diabolico e il Divino -. La storia ci insegna che il recupero è molto lento". "Ho rivisto Spinazzola poco prima di Natale ed era molto ottimista, pur sapendo che non sarebbe rientrato a breve - ha aggiunto -. Ma le verifiche in campo non sono ancora cominciate".

"Credo che il suo ritorno realistico sia all’inizio del prossimo campionato, con la prospettiva di essere in piena forma per il Mondiale", ha concluso il medico della Nazionale azzerando le speranze dei tifosi giallorossi di rivedere Spinazzola in campo in questa seconda parte della stagione.