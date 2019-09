Roma, l'infermeria si riempie: Under si infortuna in Nazionale

Guai in vista per la Roma che aggiunge un giocatore alla sua infermeria. Dopo Perotti, Spinazzola e Zappacosta si ferma anche Cengiz Under. L'attaccante giallorosso, impegnato con la Turchia, si è fermato nel corso dell'ultimo allenamento. Infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra il responso dei medici. Under tornerà a Trigoria già nella giornata di venerdì 6 settembre quando verrà valutata più approfonditamente l'entità dell'infortunio.

Settembre sarà un mese difficile per i giallorossi. Spinazzola dovrebbe rientrare attorno alla metà del mese, Zappacosta non riuscirà a recuperare prima di ottobre e Perotti difficilmente vedrà il campo sino a novembre. Ancora non si conoscono i tempi di recupero per Under, ma Fonseca si augura che l'infermeria della Roma si svuoti presto.