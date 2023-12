Roma, ladri a casa di Zalewski: rubati oro e oggetti preziosi

MOMENTO SFORTUNATO

La portafinestra della casa dell'esterno polacco di Mourinho è stata forzata. Bottino da quantificare

© Getty Images Il 2023 di Nicola Zalewski non è stato sicuramente tra quelli che l'esterno polacco ricorderà con maggiore gioia. Dopo aver perso il posto da titolare nelle ultime settimane con la Roma, pur lottando per riaverlo in casa della Juventus, il giovane giallorosso è stato protagonista di una disavventura nella propria abitazione all'Eur. I ladri si sono introdotti forzando una portafinestra, rubando oro e oggetti preziosi trovati. Un bottino ancora da quantificare, ma che comunque ha scosso il giocatore.

Zalewski è reduce da una sindrome influenzale che non gli ha permesso di allenarsi al meglio nei giorni precedenti alla disavventura, ma per la trasferta di Torino contro la Juventus Mourinho sembra intenzionato a dargli fiducia dopo aver interrotto un buon momento con l'espulsione contro la Fiorentina. L'esterno polacco - scosso - ha sporto denuncia ai Carabinieri per il furto subito.