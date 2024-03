Roma, il caso del video intimo si allarga: coinvolto un superiore della donna

ROMA

L'uomo sarebbe stato allontanato al pari della dipendente per violazione della policy di etica aziendale

© Getty Images Un video intimo con protagonisti due dipendenti della Roma ha fatto il giro di Trigoria scatenando un vero e proprio caso. A diffonderlo un calciatore della Primavera giallorossa, che aveva chiesto alla 30enne coinvolta il telefono per effettuare una chiamata. A far scoppiare la bufera è stata la notizia del licenziamento della dipendente amministrativa: la medesima fine, svela oggi il Corriere della Sera, l'ha fatta il partner presente nel filmato. Trattasi di un suo superiore, anch'esso spedito lontano dagli uffici giallorossi.

I licenziamenti sarebbero due, giustificati - si legge sul quotidiano - dal fatto che avrebbero violato la policy di etica aziendale dei comportamenti da tenere all'interno della società. Alla base dell'allontanamento della 30enne quindi non ci sarebbe alcuna discriminazione di genere. Dettaglio tutt'altro che banale visto proprio questo aspetto aveva fatto gridare i più allo scandalo.

Per il calciatore della Primavera invece, colui che ha visionato il filmato sul cellulare della dipendente per poi diffonderlo, non sarebbero ancora stati presi dei provvedimenti. Da tre anni alla Roma, il ragazzo, all'epoca appena maggiorenne (i fatti dovrebbero risalire allo scorso novembre), è nel giro della prima squadra senza però aver mai esordito. Al momento l'avvocato della dipendente non ha sporto querela nei suoi confronti: l'obiettivo del difensore sarebbero quello di far rentegrare la donna sul posto di lavoro.