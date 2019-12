Roma: Friedkin alza l'offerta, cessione del club più vicina

LA SVOLTA

La Roma potrebbe avere prestissimo un nuovo proprietario. Lo scrive il Messaggero, secondo cui sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club a quest'ultimo. Nelle ultime ore, infatti, gli advisor sarebbero riusciti a mettere attorno a un tavolo i due imprenditori americani e la distanza di 47 milioni tra domanda e offerta si sarebbe ridotta a 20 (da combinare con la sottoscrizione della tranche da 15 milioni di aumento di capitale da complessivi 150 milioni da versare entro la metà del 2021) avvicinando non poco la fumata bianca che sarebbe a questo punto attesa entro la fine dell'anno. Dalle parti in causa al momento non trapela niente e le bocche restano cucite per preservare una trattativa che deve, per ovvi motivi, rimanere strettamente riservata.

I colloqui, scrive sempre il quotidiano romano, sarebbero ripartiti il 23 dicembre sull'asse Londra-Los Angeles-Boston quando sarebbe appunto arrivata la spinta decisiva alla chiusura. Pallotta e Friedkin avrebbero deciso di non inserire nell'affare l'eventuale costruzione del nuovo stadio a Tor di Valle - la Roma non ha mai ricevuto il via libera dal Campidoglio - e, intanto, dagli 800 milioni inizialmente chiesti dall'attuale proprietario (al lordo dei 272 milioni di debiti) si sarebbe scesi a 780. Insomma, non è ancora fatta ma potrebbe davvero essere una questione di giorni. Per un capodanno col botto.